2026 serait l’année où Apple lancerait un produit pliable (smartphone ? Tablette ?) qui aurait la particularité d’avoir un écran entre 7 et 8 pouces, selon les informations du média coréen The Elec. Viendra-t-il remplacer l’iPad mini de 8,3 pouces ? Ou bien les iPhone ?

Le pliable chez Apple dès 2026 ?

Samsung et LG auraient déjà envoyé des échantillons d’écrans pliables de 7 et 8 pouces à Apple, et ce depuis l’année dernière. Parmi les fabricants d’écrans, Samsung serait plus actif que son concurrent LG dans le développement pour Apple, ce qui lui permettrait de devenir le fournisseur principal le plus probable si Apple opte bel et bien pour une sortie en 2026.

Dans le même temps, Apple, Samsung et LG auraient des idées différentes en ce qui concerne le matériau de verre ultrafin, la vitre de l’écran pliable et le concept de la charnière, qui est au cœur du mécanisme du produit. La différence de jugement entre la durabilité et la fiabilité du produit en est la cause.

Pour ce qui est des usines, Samsung choisirait les mêmes lignes de production que celles actuellement utilisées pour créer les écrans OLED que l’on retrouve sur les iPhone.

Outre ce produit avec un écran entre 7 et 8 pouces pour 2026, Apple travaillerait sur un autre appareil avec cette fois un écran pliable de 20,5 pouces. Mais il faudrait patienter un peu plus longtemps pour le découvrir. Au vu du format, il semblerait que ce soit en lien avec un MacBook.