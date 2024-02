Nous savons déjà qu’Apple prépare des appareils pliables, mais il ne faudrait pas s’attendre à ce que le premier modèle commercialisé soit un iPhone.

Un appareil pliable, mais pas un iPhone pour commencer

S’appuyant sur des sources des chaînes de production, Digitimes affirme qu’Apple développe son premier produit pliable depuis au moins cinq ans. Il devrait s’agir d’un appareil un peu plus grand qu’un iPhone, incarnant plutôt une tablette ou un ordinateur portable. Les efforts de conception de l’appareil seraient en train de converger avant les plans de production de masse.

Étant donné que les mécanismes de charnière pour les appareils pliables sont devenus de plus en plus avancés ces dernières années, le principal problème pour l’écran pliable d’Apple serait de développer un modèle qui réponde à ses exigences de qualité. Digitimes précise que la suspension par Apple, selon les rumeurs, du développement d’écrans pliables de Samsung et la réorganisation interne visant à déplacer les ingénieurs du Vision Pro vers le projet d’appareil pliable ne sont pas des mesures contradictoires, puisque l’entreprise accorde une priorité toute particulière à la qualité.

À ce jour, plusieurs branches d’Apple travailleraient sur les produits pliables. Il faut comprendre par là qu’il n’y aura pas qu’une seule catégorie de produits. Les rumeurs ont déjà évoqué des iPhone, iPad et même des MacBook pliables. Le premier produit pliable d’Apple n’arriverait pas avant 2025 au plus tôt.