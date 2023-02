2025 serait l’année où Apple proposerait un MacBook pliable avec un écran de 20,5 pouces selon les informations de Ross Young. L’analyste, spécialisé dans les écrans, fait référence à un notebook dans son annonce, ce qui peut surprendre sachant que ce terme fait normalement allusion à des ordinateurs portables avec des écrans de petites tailles. Sauf qu’avec 20,5 pouces, on est loin d’être sur un petit format.

Ross Young avait déjà évoqué en février 2022 qu’Apple travaillait sur un produit hybride de type MacBook/iPad avec justement un écran ayant une taille autour de 20 pouces. Le fait que l’analyste évoque encore ce projet aujourd’hui et partage la taille de 20,5 pouces suggère que le produit est toujours d’actualité un an plus tard.

Dans la foulée, l’analyste dément une information récemment partagée par son confrère Ming-Chi Kuo. Ce dernier avait annoncé qu’Apple comptait sortir en 2024 un iPad pliable avec une béquille en fibre de carbone. Ross Young dit ne pas avoir entendu un tel projet pour l’année prochaine. Mark Gurman de Bloomberg a également indiqué ne pas avoir entendu parler d’un tel produit pour 2024. Au vu des informations du jour, il est possible que Kuo ait été un peu trop optimiste.

Have heard about a 20.5” foldable notebook for 2025, but nothing about a foldable iPad for 2024. Maybe this is just good PR for the hinge company…

— Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2023