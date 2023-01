L’iPad va t-il connaitre une année blanche en 2023 ? Oui si l’on en croit l’analyste Ming-Chi Kuo, qui estime qu’Apple ne lancera probablement aucun nouveau modèle d’iPad durant les 9 ou 12 prochains mois. Même l’iPad mini de nouvelle génération, attendu depuis belle lurette, ne serait disponible qu’au premier trimestre 2024. Cette absence de nouveautés devrait se payer cash dans les ventes : Kuo table sur une baisse de 10 à 15% des ventes d’iPad en 2023 !

(3/3)

Anjie Technology will be the new beneficiary of the all-new design foldable iPad. There may be no new iPad releases in the next 9-12 months as the iPad mini refresh is more likely to begin mass production in 1Q24.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023