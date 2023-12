Le site taïwanais United Daily News croit savoir qu’Apple collaborerait activement avec la chaîne d’approvisionnement taïwanaise pour accélérer le développement de son premier iPhone pliable. Il y a quelques semaines, des fuites indiquaient déjà que Samsung rassemblait une équipe afin de développer une technologie d’écran pliable spécifiquement destinée à un appareil Apple.

Les sociétés taïwanaises Shinrikyo, Zhaoli et Fusida auraient été contactées par Apple pour des échcantillons d’évaluation de certains composants de ce fameux iPhone pliable. A noter que Shinrikook est le seul de ces fournisseurs à avoir déjà participé à la supply chain de l’iPhone. Des insiders proches de ces fournisseurs ont noté une augmentation à la fois de la quantité et de la fréquence des expéditions de ces échantillons.

Il n’est toutefois pas totalement certain que ce premier appareil pliable soit un iPhone, d’autres rumeurs/fuites faisant plutôt état d’une sorte de MacBook hybride 20 pouces ou d’iPad pliable. Et pourquoi pas un iPhone ET un MacBook pliable ? Reste encore à connaitre les spécifications et surtout les tarifs de ces nouveaux produits. Et sur ce sujet, connaissant Apple, on peut malheureusement s’attendre au pire…