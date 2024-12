La particularité de l’iPhone 17 Air sera sa finesse et Bloomberg annonce aujourd’hui que le smartphone serait environ 2 mm plus fin que l’iPhone 16 Pro.

L’iPhone 16 Pro a une épaisseur de 8,25 mm. Ainsi, celle de l’iPhone 17 Air devrait être autour de 6,25 mm. Il deviendrait ainsi l’iPhone le plus fin jamais créé par Apple. À date, c’est l’iPhone 6 qui est le modèle le plus fin avec 6,9 mm. Apple a augmenté l’épaisseur depuis le lancement de l’iPhone X et son nouveau design qui inclut Face ID, une nouvelle batterie et plus.

De précédentes rumeurs ont évoqué l’épaisseur, avec les bruits de couloirs qui suggéraient entre 5 et 6 mm. C’est donc assez raccord avec l’information du jour, bien que cela semble plus proche de 6 mm que de 5 mm.

D’autre part, l’iPhone 17 Air embarquera le premier modem 5G d’Apple, au lieu d’un modèle de Qualcomm. La puce est annoncée pour être mieux intégrée avec les autres composants d’Apple, ce qui permettra notamment d’avoir un design plus compact et donc de réduire l’épaisseur générale du smartphone. Ce modem 5G d’Apple sera aussi dans l’iPhone SE 4 et des iPad d’entrée de gamme en 2025.

Naturellement, le gain de place avec le modem 5G pourrait avoir d’autres impacts positifs, notamment en ce qui concerne le futur iPhone pliable. On a également appris qu’Apple réfléchissait à proposer des Mac cellulaires dès 2026. Là encore, le modem 5G compact serait bien utile.