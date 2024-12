Après l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch, Apple envisage de proposer la connectivité cellulaire sur les Mac pour la première fois. Ce serait possible avec le modem 5G d’Apple.

Bloomberg rapporte que les iPhone SE 4, iPhone 17 Air et des iPad d’entrée de gamme seront les premiers à avoir le modem 5G d’Apple, au lieu de celui de Qualcomm. Il aura une deuxième variante en 2026 qui concernera notamment les iPhone 18 et potentiellement les Mac pour la première fois.

En l’état, ceux qui veulent Internet sur un MacBook doivent passer par une connexion filaire ou se tourner vers le Wi-Fi. Mais qu’importe la solution, il faut se reposer sur une box, un smartphone (avec le partage de connexion) ou autre. En 2026, Apple pourrait inclure son propre modem 5G dans les Mac afin qu’ils puissent se connecter tout seuls aux réseaux des opérateurs et ainsi avoir une connexion Internet.

Outre les Mac, Apple envisage de proposer une connexion cellulaire aux casques comme les futurs Vision Pro. La technologie devrait aussi arriver sur les futures lunettes connectées qu’Apple prépare.

Il faut savoir qu’Apple a un plan sur trois ans pour abandonner les modems 5G de Qualcomm et basculer ses appareils sur sa propre puce. Pendant des années, les ingénieurs et les concepteurs d’Apple se sont plaints du fait que les modems de Qualcomm et les pièces connexes prenaient trop de place dans l’iPhone. La société a donc conçu le nouveau modem, connu sous le nom de code Sinope, de manière à ce qu’il soit plus étroitement intégré aux autres composants internes. Cela signifie qu’il nécessite moins d’espace et consomme moins au niveau de l’autonomie.