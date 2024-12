Le patron d’Apple a accordé une interview à Wired pour parler de plusieurs sujets, dont l’IA avec Apple Intelligence, les lunettes connectées pour succéder au Vision Pro, OpenAI et plus encore.

Apple Intelligence reste gratuit

Apple Intelligence est actuellement disponible gratuitement, mais faut-il s’attendre à ce que l’IA devienne payante à l’avenir ?

Nous n’avons jamais parlé de la faire payer. Pour nous, c’est un peu comme le multi-touch, qui a permis la révolution des smartphones et des tablettes modernes.

Au sujet de l’intelligence artificielle générale, OpenAI et Apple s’y intéressent :

À l’heure actuelle, la technologie est suffisamment bonne pour que nous puissions la mettre à la disposition des gens et changer leur vie, et c’est ce sur quoi nous nous concentrons. Nous continuerons à tirer sur la corde et nous verrons où cela nous mènera. [L’intelligence artificielle générale] est une discussion que nous continuerons à avoir.

Pas d’investissement dans OpenAI

Il y a par ailleurs le cas d’OpenAI. Il y a quelques mois, des rumeurs ont indiqué que Phil Schiller d’Apple allait rejoindre le conseil d’administration du créateur de ChatGPT, puis le projet a été abandonné. Il a ensuite été mentionné qu’Apple envisageait d’investir dans OpenAI :

Ce n’est pas du tout vrai. Je dirais simplement que notre mode opératoire n’est pas d’investir dans un certain nombre d’entreprises. Il est rare que nous le fassions. Il serait donc étrange, exceptionnel, que nous le fassions.

Apple n’a donc jamais envisagé d’investir dans OpenAI ? Tim Cook déclare :

Je ne vais pas dire que nous ne l’avons jamais envisagé. Je dis simplement qu’il serait rare que nous le fassions. Nous l’avons fait pour ARM à l’époque. Qui d’autre avons-nous fait ? Nous en avons fait un ou deux autres.

Les lunettes connectées après l’Apple Vision Pro

Un autre thème est l’Apple Vision Pro et les lunettes connectées. Tim Cook réitère encore que l’Apple Vision Pro concerne surtout une catégorie de personnes aujourd’hui et non le grand public. C’est en réaction avec le fait que les ventes sont mitigées.

Mais l’idée maintenant est de créer des lunettes connectées, comme le fait Meta avec ses Ray-Ban Meta. Sur le fait de se diriger dans cette direction, Tim Cook dit :

Oui, il s’agit d’une progression au fil du temps en termes de facteurs de forme. La réalité augmentée est très importante. Avec le Vision Pro, nous avons progressé vers ce qui est clairement la technologie la plus avancée que nous ayons jamais réalisée, et je pense que c’est la technologie la plus avancée au monde en termes de problèmes électroniques. Nous verrons où cela nous mènera.

Meta Ray-Ban

L’iPhone ne va pas disparaître

Et l’iPhone dans tout ça ? Va-t-il rester en place ? Le patron d’Apple déclare :

Nous pensons que le smartphone durera très longtemps. Il y aura plus d’innovation. Si l’on compare le premier iPhone qui a été livré à l’iPhone 16, on constate qu’ils sont totalement différents, n’est-ce pas ?

Le reste de l’interview touche d’autres sujets. Tim Cook dit notamment que les keynotes à l’ancienne (avec une présentation en direct et du public) lui manquent. Cela étant dit, il note que beaucoup de personnes suivent l’évènement en ligne et que le Steve Jobs Theater à l’Apple Park ne peut pas accueillir tout le monde.

Quand Tim Cook quittera ses fonctions ?

De plus, Tim Cook est questionné sur le moment où il quittera ses fonctions de patron d’Apple :