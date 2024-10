Les ventes pour l’Apple Vision Pro sont mitigées, ce qui s’explique en grande partie par le prix de départ de 3 999 euros. Mais Tim Cook, le patron d’Apple, est confiant sur le long terme.

Dans une interview avec le Wall Street Journal, Tim Cook a réagi au sujet des ventes :

J’aimerais toujours vendre plus de tout, parce qu’en fin de compte, nous voulons que nos produits soient entre les mains du plus grand nombre possible de personnes. Il est donc évident que j’aimerais en vendre davantage. À 3 500 dollars, ce n’est pas un produit de masse. Pour l’instant, il s’agit d’un produit destiné aux premiers utilisateurs. Les personnes qui veulent disposer aujourd’hui de la technologie de demain, c’est à elles qu’il s’adresse. Heureusement, il y a suffisamment de gens qui sont dans ce camp pour que ce soit excitant.