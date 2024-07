C’est le jour J, l’Apple Vision Pro est maintenant disponible à l’achat en France. Cela intervient après l’ouverture des précommandes le 28 juin dernier. En plus de la France, le casque est commercialisé en Allemagne, en Australie, au Canada et au Royaume-Uni.

Mise en vente de l’Apple Vision Pro

En France, l’Apple Vision Pro débute à 3 999€. Cela concerne le modèle avec 256 Go de stockage. Ceux qui veulent la variante avec 512 Go doivent payer 4 249€. Et pour avoir 1 To de stockage, il faut débourser 4 499€.

Pour ceux qui ont des problèmes de vue, il faudra prendre des verres correcteurs. Il s’agit d’inserts optiques de ZEISS qui viennent se fixer de manière magnétique au casque.

Il y a deux modèles : Readers pour 115€ et Prescription pour 169€. Lesquels choisir ? C’est simple, Apple vous pose quelques questions sur votre vue. Selon les réponses, il faudra choisir l’un ou l’autre. Il y a de fortes chances que la plupart des porteurs de lunettes doivent se tourner vers l’option Prescription étant donné que cela implique une ordonnance. Il faudra d’ailleurs fournir l’ordonnance pour que les inserts optiques soient adaptés à votre vue. Et si besoin, vous pouvez ajouter une gravure aux inserts.

Il y a par ailleurs le cas de l’assurance AppleCare+. Apple la facture 549€ ou bien 27,99€/mois.

Vous pouvez acheter le Vision Pro directement sur l’Apple Store en ligne ou dans les Apple Store physiques. Vous pouvez également essayer le casque en boutique pour découvrir visionOS.

Hier, il a été révélé qu’Apple n’arrivait pas à vendre 100 000 exemplaires du casque par trimestre. La marque devrait donc échouer à atteindre le cap des 500 000 exemplaires vendus en 2024.