Maintenant que les précommandes sont lancées pour le Vision Pro en France, Apple vous propose d’essayer le casque avec une démo en Apple Store. C’est gratuit et accessible à tout le monde.

Deux options s’offrent à vous. Soit vous passez par l’Apple Store en ligne et plus exactement par ce lien, soit vous utilisez l’application Apple Store sur iPhone et iPad. Il ne reste plus qu’à sélectionner l’option pour prendre un rendez-vous afin d’avoir la démo du Vision Pro.

On vous demande de choisir un Apple Store puis un horaire. La démo dure environ 30 minutes. Il n’y a pas vraiment la foule pour le moment, vous avez donc beaucoup de choix pour les horaires. On notera au passage qu’il y a des rendez-vous proposés dès 8 heures du matin, alors que les Apple Store ne sont pas ouverts à cette heure-ci. On imagine qu’Apple corrigera le tir plus tard.

Une fois l’horaire choisi, vous devez entrer quelques informations, dont votre prénom, votre nom, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. Une fois que c’est fait, vous pouvez ajouter le rendez-vous à l’application Cartes d’Apple sur votre appareil. Apple vous demande également si vous avez des problèmes de vue. Il faut dans ce cas remplir un formulaire.

À l’instar de ce qui a été proposé aux États-Unis, vous aurez donc le droit à une démo de l’Apple Vision Pro pendant 30 minutes avec un employé pour vous guider. Vous découvrirez l’interface de visionOS, les applications et l’expérience générale de la réalité mixte. Et si la démo a été concluante, vous pourrez acheter le casque qui a un prix débutant à 3 999€. La disponibilité se fera dès le 12 juillet.