Tim Cook l’assure : il utilise son Apple Vision Pro au quotidien. Le patron d’Apple a fait cette déclaration lors d’une interview avec The Sun à l’occasion du lancement au Royaume-Uni. Le casque est également disponible en France à partir d’aujourd’hui.

« Je l’utilise désormais dans tous les aspects de ma vie quotidienne », a déclaré Tim Cook concernant l’Apple Vision Pro. Il assure notamment avoir regardé la troisième saison de la série Ted Lasso sur Apple TV+. Il ajoute :

La possibilité de me mettre dans la position que je souhaite, y compris de m’allonger et de placer l’écran au plafond, est une expérience incroyable. Et bien sûr, il s’agit d’un écran de 30 mètres. Je veux dire, c’est incroyable le niveau de divertissement qu’il offre.