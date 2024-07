Apple a obtenu un siège d’observateur au conseil d’administration d’OpenAI, une promotion qui fait évidemment partie du deal conclu récemment entre les deux sociétés. Phil Schiller, l’actuel responsable du développement de l’App Store et ancien patron du marketing chez Apple, a été choisi pour ce poste. Schiller assistera aux réunions d’OpenAI sans droits de vote, ce qui permettra tout de même à Apple de rester informé des développements de la startup (sans pouvoir influencer directement les décisions du board). Malgré son nouveau poste, Schiller n’a encore assisté à aucune réunion . Ce dernier aurait été choisi en raison de sa longue carrière chez Apple, bien qu’il ne soit pas directement impliqué dans les dernières initiatives d’Apple concernant l’IA.

Pour rappel, le partenariat passé entre Apple et OpenAI concerne principalement l’intégration de ChatGPT à l’interface d’iOS 18. Cette collaboration n’impliquerait apparemment pas de transactions financières. A noter que Microsoft, désormais un acteur clé du secteur de l’IA, détient également un rôle d’observateur chez OpenAI. Cela signifie sans doute que lors des réunions du board qui concerneront Apple ou Microsoft, il est probable que l’un ou l’autre des observateurs soit prié d’aller à la machine à café pour ne pas zieuter dans les affaires contractuelles d’un concurrent. Piquant.

OpenAI gagne gros en se liant avec Apple dans le secteur mobile : la startup bénéficie ainsi de la large base d’Apple-users, même s’il faut noter que les fonctions d’IA seront réservées aux appareils les plus récents (iPad et Mac Apple Silicon, iPhone 15 Pro et supérieur). Apple cherche également à contracter des partenariats similaires avec Google et la startup d’IA Anthropic, et en Chine, la firme de Cupertino tente d’obtenir des accords avec des entreprises d’IA approuvées par l’État comme Alibaba et Baidu. Les utilisateurs européens sont pour l’instant peu concernés par ces manoeuvres puisqu’Apple Intelligence ne sera pas disponible en Europe en 2024.