Apple et OpenAI ont noué un accord autour d’iOS 18 et de l’intelligence artificielle. Siri peut faire appel à ChatGPT pour certaines requêtes. Mais quel est l’accord exact entre les deux sociétés ? Elles ne disent rien publiquement, mais Bloomberg partage les détails.

Apple ne paie pas OpenAI… et OpenAI ne paie pas Apple

Il se trouve qu’Apple ne paie pas OpenAI pour utiliser ChatGPT dans iOS 18. Apple estime que le fait de diffuser la marque et la technologie d’OpenAI sur des centaines de millions de ses appareils a une valeur égale ou supérieure à celle des paiements monétaires. Dans le même temps, Apple, grâce à OpenAI, a l’avantage de proposer un chatbot avancé aux utilisateurs, ce qui pourrait les inciter à passer plus de temps sur leurs appareils, voire à dépenser de l’argent pour les mettre à niveau.

Mais si l’argent n’a pas été un facteur déterminant dans l’accord entre Apple et OpenAI, la rémunération pourrait entrer en jeu plus tard. Il existe par exemple un abonnement payant (20$/mois), ChatGPT Plus, qui donne accès à des fonctions supplémentaires. Apple a déjà dit que les personnes disposant d’un abonnement actif pourront le lier à iOS 18. Mais il n’est pas impossible qu’Apple mette en place un système pour que les utilisateurs qui le souhaitent s’abonnent. Et dit abonnement dit commission… C’est déjà le cas via l’application ChatGPT disponible sur l’App Store. La commission peut atteindre 30%.

Cette mentalité ne va pas s’arrêter à OpenAI. Apple discute déjà avec d’autres groupes, dont Google pour son IA Gemini. Là encore, Apple réfléchit à un système mettant en avant les abonnements payants des sociétés d’IA pour prendre une commission à chaque fois.

Apple Intelligence, à savoir l’IA maison d’Apple, et l’intégration de ChatGPT seront gratuites à l’usage pour tous les utilisateurs d’iOS 18 et macOS Sequoia. Ce n’est pas encore disponible avec les bêtas proposées aux développeurs.