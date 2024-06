ChatGPT est donc intégré à iOS 18, ainsi que l’annonçaient les rumeurs. Même si l’IA d’OpenAI ne récupère qu’une portion congrue des fonctionnalités d’IA, l’annonce est d’importance et signifie que pour une fois, une technologie majeure dévoilée dans une nouvelle génération d’iOS n’a pas été à 100% développée par Apple. Mieux encore, Apple ne ferme pas la porte à d’autres LLMs (modèles de langage).

John Giannandrea, VP Machine Learning and AI Strategy, au centre, et Craig Federighi, SVP Software Engineering, à droite

Ainsi, lors d’une interview au Steve Jobs Theatre (toujours dans le cadre de la WWDC24 en cours…), Craig Federighi, vice-président principal de l’ingénierie logicielle, a laissé entendre que Google Gemini pourrait s’inviter à son tour dans iOS 18/iPadOS 18/macOS Sequoia : « Nous pensons qu’en fin de compte, les gens auront peut-être une préférence pour certains modèles qu’ils souhaitent utiliser, peut-être un modèle idéal pour l’écriture créative ou un modèle qu’ils préfèrent pour le codage. Nous souhaitons donc permettre aux utilisateurs, à terme, d’apporter le modèle de leur choix. »

« Le modèle de leur choix » : on se pince à mal lecture de ces quelques mots, qui semblent indiquer qu’Apple n’est plus aussi obnubilé qu’avant d’être l’Alpha et l’Omega des toutes ses créations. La logique de partenariat étendue à des fonctions essentielles du logicielle, c’est une réelle nouveauté pour la firme de Cupertino. « Nous pouvons donc espérer réaliser des intégrations avec différents modèles comme Google Gemini à l’avenir. » poursuit Federighi « Je veux dire, rien à annoncer pour le moment, mais c’est notre direction. La décision de se concentrer sur ChatGPT au départ était due au fait qu’Apple voulait « commencer avec les meilleurs ».

Apple Intelligence sera disponible à la rentrée sur tous les iPhone à partir du modèle iPhone 15 Pro et sur tous les iPad et Mac de la série M.