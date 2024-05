Ce n’est plus un secret pour personne : Apple prévoit de dévoiler ses propres avancées en matière d’IA lors de la WWDC24, histoire de « rattraper » un peu des concurrents lancés à toute vitesse vers ce nouvel Eldorado technologique. Si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, la stratégie d’Apple consisterait à se concentrer sur des outils d’IA destinés à une utilisation quotidienne, ciblant les consommateurs ordinaires plutôt que les « tekkies » adeptes de fonctionnalités avancées.

L’IA d’Apple pour les applications Apple, le Chatbot pour OpenAI ?

Apple mettra ainsi l’accent sur le Project Greymatter, un ensemble d’outils d’IA intégrés dans des applications « maison » comme Safari, Photos et Notes. L’approche d’Apple implique un traitement sur l’appareil, en local, pour les tâches d’IA moins intensives, tandis que les fonctionnalités plus exigeantes seront prises en charge par le cloud (un logiciel déterminera si les tâches doivent être traitées localement ou dans le nuage). Les nouvelles fonctionnalités d’IA seront toutes disponibles sous iOS 18 et macOS 15, et la plupart des appareils Apple récents prendront en charge les fonctionnalités en local. Pour rappel, les fonctions d’IA plus complexes et basées sur le cloud devraient être assurées par des centres de données équipés de puces Apple Silicon M2.

Apple prévoit plusieurs nouvelles capacités d’IA pour cette année, comme la transcription de mémos vocaux, la retouche photo assistée par IA et l’amélioration de la fonctionnalité de recherche Spotlight. Des améliorations de la recherche sur le web via Safari et des réponses automatiques aux emails et messages texte sont également au programme. Siri recevra une mise à niveau pour des interactions plus naturelles, et une version plus avancée de Siri sera disponible sur Apple Watch pour des tâches en déplacement. Les outils de développement comme Xcode bénéficieront également d’améliorations basées sur l’IA. La liste complète des fonctions d’IA d’iOS 18 aurait fuité et on en parle dans cet article.

Concernant les fonctions d’IA les plus spectaculaires, comme la fonction conversationnelles émotionnelles ou le mode Vision de GTP-4o, rien ne changera, c’est à dire que ces dernières seront toujours assurées par des apps dédiées d’OpenAI ou de Google, comme cela est déjà le cas aujourd’hui. On ne sait pas en revanche dans quelle mesure OpenAI aura collaboré aux fonctions d’IA intégrées au coeur d’iOS 18 ou dans les apps Apple, sachant que la startup américaine aurait signé un partenariat avec la firme de Cupertino.