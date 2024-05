La guerre l’IA fait rage. Il y a quelques heures, coup sur coup, OpenAI et Google ont dévoilé leurs avancées en matière d’IA multimodale, avec d’un côté le LLM GPT-4o et de l’autre Gemini, désormais profondément intégré à Android. Au delà des aspects techniques, ces démonstrations de force impressionnantes montraient de grandes différences d’approche. Du côté d’OpenAI, c’est le choix d’une app dédiée (ou du navigateur), soit d’une IA autonome capable d’aborder une multitude de situations différentes, de la traduction en temps réel à l’aide au devoir en passant par la simple discussion.

Du Gemini dans tous les services pour Google

Chez Google, le choix est plutôt d’intégrer Gemini au coeur même d’Android, de façon à retrouver des bouts d’IA dans tous les services phares de la firme de Mountain View : la recherche en ligne, Google Photos, Gmail, Google Maps, tous les services de Google, de loin les plus utilisés sur Android, seront ainsi dopés à l’IA. Si la démonstration technique était un peu moins convaincante qu’avec OpenAI (hormis l’impressionnant Project Astra), cette stratégie pourrait cependant rapidement éclipser ChatGPT et son app dédiée, car tout le monde ou presque sur Android utilise les services Google… et utilisera donc bientôt l’IA de Google. Dans ce contexte, ChatGPT risque de devenir redondant et donc inutile pour l’utilisateur final sous Android.

L’éco-système, le talon d’Achille d’OpenAI

L’absence d’éco-système « dédié » semble être d’ailleurs le seul réel talon d’Achille d’OpenAI : on pouvait en effet pressentir que Google, au nez et à la barbe des régulateurs, s’appuierait un jour ou l’autre sur la position dominante de ses services et d’Android afin d’avancer ses pions dans le secteur de l’IA. C’est là qu’Apple rentre en jeu. En retard sur l’IA malgré des milliards engloutis, la firme de Cupertino sait pourtant qu’elle ne peut pas se permettre de présenter un iOS 18 sans fonctions d’IA fortes, surtout face à un Google/Android désormais ultra agressif.

On sait l’appétence d’Apple pour les solutions 100% « maison », mais depuis quelques temps, la firme à la pomme semble être revenue à des dispositions un peu plus pragmatiques dès lors que les choses ne tournent pas en sa faveur. L’arrêt du projet Apple Car illustre cette nouvelle tendance : il s’agit certes d’un échec, mais c’est aussi la preuve que le GAFAM sait abandonner un secteur sur lequel il avait lourdement misé, parce que le jeu, (et les investissements) n’en valaient sans doute plus la chandelle. Apple pourrait avoir été motivé par le même pragmatisme dans le secteur de l’IA, comme en attestent les rumeurs (les fuites ?) faisant état d’une collaboration entre Apple et OpenAI pour iOS 18.

Faits l’un pour l’autre

Après la keynote de Google, le rapprochement entre les deux sociétés semble désormais probable, presqu’évident en fait tant Apple et OpenAI ont besoin l’un de l’autre. Pour OpenAI, ce serait l’occasion d’intégrer son IA à un écosystème puissant et aux services de cet écosystème. Safari, Mail, Photo, Plans sont évidemment très utilisés dans l’écosystème iOS/iPadOS (1,5 milliard d’utilisateurs en base installée), de quoi faire exploser le taux d’usage de ChatGPT tout en se préservant en grande partie d’une concurrence trop directe avec Google. Pour Apple, un iOS 18 « boosté » par GTP-4o serait évidemment un gros plus, sans même parler du décrié Siri qui pourrait être littéralement transfiguré en empruntant les capacités vocales stupéfiantes de GTP-4o.

Au vu des forces en présence et de leur situation respective, un partenariat Apple-OpenAI sur le front de l’IA est donc de loin l’hypothèse la plus crédible. Ce ne serait d’ailleurs pas une première pour OpenAI, qui s’est allié il y a plusieurs mois avec Microsoft pour intégrer son moteur d’IA à Windows et à ses logiciels phares. Pour finir, les plus attentifs auront sans doute noté que durant toute la keynote d’OpenAI, ce sont bien des iPhone qui étaient utilisés pour faire la démonstration des différentes capacités de GPT-4o. Faut-il y voir un signe ? Peut-être…

.