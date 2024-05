Apple est sur le point de signer un accord avec OpenAI concernant l’intelligence artificielle générative et iOS 18. Il s’était déjà dit que les deux groupes étaient en discussion. Aujourd’hui, Bloomberg rapporte qu’un accord va bientôt être conclu.

Cet accord va permettre à Apple d’utiliser des fonctionnalités de ChatGPT sur iPhone avec iOS 18. Cela devrait donc signifier la présence d’un chatbot sur chaque iPhone. Il n’est pas précisé si les utilisateurs auront accès à ChatGPT directement ou à une alternative s’appuyant sur la même technologie. Le second scénario semble un peu plus probable.

De précédentes rumeurs avaient également indiqué Apple discutait avec Google pour utiliser son IA qui a pour nom Gemini. Les discussions sont toujours d’actualité, mais un accord n’a pas encore été trouvé, là où la signature est imminente avec OpenAI.

Il a déjà été dit que la plupart des fonctionnalités d’IA sur iOS 18 fonctionneront en local sur l’iPhone. Ce sera un moyen d’être plus rapide que les systèmes s’appuyant sur le cloud et d’avoir un meilleur respect de la vie privée. Cela étant dit, certaines fonctionnalités plus complexes nécessiteront un accès au cloud. Apple prépare donc des serveurs avec ses propres puces. Ce sera les puces M2 Ultra pour commencer, puis le fabricant migrera sur les puces M4.

L’annonce d’iOS 18 se fera le 10 juin à l’occasion de la keynote de la WWDC 2024. Il y aura également macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. Ces mises à jour devraient aussi profiter de certaines fonctionnalités en lien avec l’IA.