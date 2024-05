Apple va proposer plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle avec iOS 18, mais certaines fonctionneront uniquement avec les derniers iPhone selon Bloomberg.

Il est notamment indiqué que la puce A17 des iPhone 15 Pro et la puce M4 qui vient de faire ses débuts avec l’iPad Pro vont être nécessaires pour réaliser certaines tâches. Il n’est pas encore précisé lesquelles exactement. Aussi, il n’est pas impossible que la puce A18 prévue dans les iPhone 16 prévus cette année soit nécessaire pour réaliser certaines actions en rapport avec l’IA. Autrement dit, tous les iPhone ne seront pas logés à la même enseigne.

D’autre part, Apple va réaliser certaines tâches d’IA en local sur l’iPhone avec iOS 18, mais il y aura également des actions plus complexes qui nécessiteront un accès au cloud. Bloomberg indique qu’Apple configure des serveurs puissants avec des puces M2 Ultra, que l’on retrouve déjà les Mac Pro et Mac Studio. Il y aura plus tard une amélioration avec les serveurs qui basculeront sur les puces M4. Cette information précise confirme ce qui a été récemment été dévoilé par l’analyste Jeff Pu.

De précédentes rumeurs ont indiqué qu’Apple discutait avec OpenAI (ChatGPT) et Google (Gemini) pour utiliser leurs modèles d’intelligence artificielle afin de réaliser certaines tâches. Il n’est pas précisé aujourd’hui où en sont les discussions.