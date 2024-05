Apple fait le nécessaire pour avoir ses propres serveurs dédiés à l’intelligence artificielle et choisit d’utiliser sa puce M2 Ultra selon les informations de l’analyste Jeff Pu. L’usage de la puce M4 se ferait dès 2025.

Foxconn, qui assemble notamment les iPhone, serait en ce moment même en train d’assembler les serveurs d’Apple pour l’IA. Les premiers modèles tourneraient donc avec la puce M2 Ultra que l’on retrouve que le Mac Studio et le Mac Pro. Mais il est déjà prévu de basculer sur la puce M4 d’ici la fin de 2025.

Le mois dernier, il s’est murmuré qu’Apple travaillait sur des processeurs pour ses propres serveurs d’IA fabriqués avec le processus de gravure en 3 nm de TSMC, visant une production de masse d’ici le second semestre 2025. Cela pourrait correspondre avec l’information du jour sur les serveurs d’IA alimentés par la puce M4.

Pour rappel, Apple va réellement dévoiler ses fonctions d’IA en juin lors de la WWDC 2024. Elles seront tout particulièrement présentes au niveau d’iOS 18 sur iPhone. Les rumeurs indiquent que la plupart des fonctionnalités tourneront en local, sans besoin du cloud. Cependant, certaines tâches complexes se reposeraient bien sur le cloud, et Apple discute avec OpenAI (ChatGPT) et Google (Gemini) pour utiliser leurs outils. Mais on se doute bien que l’objectif d’Apple est d’avoir ses propres serveurs à terme, d’où les modèles qui sont évoqués aujourd’hui.