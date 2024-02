Avec iOS 18, Apple va beaucoup miser sur l’intelligence artificielle et certaines fonctionnalités pourraient bien nécessiter un accès à distance via des serveurs dédiés. Ainsi, plusieurs fabricants de serveurs espèrent nouer des accords avec Apple, étant donné qu’il s’agit d’un gros client.

Selon le cabinet TrendForce, il y a notamment Supermicro qui est en train de développer de manière agressive ses efforts pour obtenir des commandes liées à l’IA de la part d’Apple. L’entreprise pourrait doubler ses livraisons de serveurs d’IA cette année, grâce aux commandes de clients existants tels que CoreWeave et Tesla.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un engouement autour des serveurs d’IA en lien avec Apple. En octobre, l’analyste Ming-Chi Kuo avait révélé qu’Apple devrait dépenser 4,75 milliards de dollars en 2024 pour tout ce qui touche les serveurs d’IA. Le groupe aurait acheté entre 2 000 et 3 000 serveurs en 2023 en dépensant au moins 620 millions de dollars, et jusqu’à 20 000 serveurs en 2024 pour 4,75 milliards de dollars.

Concernant l’IA et iOS 18, Tim Cook a déjà pris la parole, tout en restant assez vague. Hier, lors de la réunion annuelle avec les actionnaires, le patron d’Apple a assuré que la société va « innover » dans le domaine. Au début du mois, il avait indiqué :

Nous continuerons à investir dans ces technologies et dans d’autres qui façonneront l’avenir. Cela inclut l’intelligence artificielle, à laquelle nous continuons à consacrer énormément de temps et d’efforts, et nous sommes impatients de partager les détails de nos travaux en cours dans ce domaine plus tard dans l’année.

Je pense qu’il y a une énorme opportunité pour Apple avec l’IA générative et l’IA. Et sans entrer dans les détails et sans me mettre en avant, je pense qu’il y a une énorme opportunité pour Apple avec l’IA générative et l’IA.