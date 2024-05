La tension monte d’un cran. Si l’on en croit l’inusable Mark Gurman de Bloomberg dans sa dernière newsletter PowerOn, Apple et OpenAI auraient prévu de faire conjointement une annonce majeure lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple le 10 juin prochain ! La WWDC s’ouvrirait donc sur ce qui s’apparente dans le secteur mobile à un séisme aussi grand que celui avait secoué le secteur du PC suite à l’annonce du partenariat entre OpenAI et Microsoft. Pour Gurman, il ne fait désormais guère de doutes qu’OpenAI met tout en place au plan technique pour encaisser l’afflux massif des nouveaux utilisateurs iOS, ce qui laisserait comprendre que GPT-4o sera peut-être au coeur même d’iOS 18 (Siri-GPT-4 ?).

Il y a quelques jours, le même Gurman annonçait qu’Apple et OpenAI étaient tout proches de signer un accord autour de l’IA. Le journaliste expliquait que GPT-4 servirait à alimenter plusieurs nouvelles fonctions d’iOS 18, dont « le résumé automatique des notifications de votre iPhone, un résumé rapide des articles d’actualité et la transcription de mémos vocaux, ainsi que l’amélioration des fonctionnalités existantes qui remplissent automatiquement votre calendrier et suggèrent des applications. » En outre, Siri pourrait profiter du nouveau mode conversationnel de GPT-4o. Bref, voilà qui d’un coup fait passer la future annonce d’iOS 18 à un niveau de buzz et de hype nettement plus élevé.