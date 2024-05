Apple suivra donc les pas de Google concernant l’IA intégrée à iOS 18. Si l’on en croit des fuites récentes et désormais les indiscrétions de Mark Gurman dans sa newsletter « Power On », l’IA s’immiscerait dans de nombreuses fonctions du futur système d’exploitation :

« Dans le cadre de ces changements, la société améliorera les capacités vocales de Siri, lui donnant une sensation plus conversationnelle, et ajoutera des fonctionnalités qui aident les utilisateurs dans leur vie quotidienne – une approche qu’elle appelle « l’intelligence proactive » affirme le journaliste.

« Cela inclut des services tels que le résumé automatique des notifications de votre iPhone, un résumé rapide des articles d’actualité et la transcription de mémos vocaux, ainsi que l’amélioration des fonctionnalités existantes qui remplissent automatiquement votre calendrier et suggèrent des applications. Il y aura également quelques améliorations des photos sous la forme d’édition basée sur l’IA, mais aucune de ces fonctionnalités n’impressionnera les personnes qui ont utilisé l’IA dans les applications d’Adobe Inc. au cours des derniers mois. » A noter que certaines des éléments rapportés ici recoupent des fuites précédentes.

L’IA d’iOS 18 fonctionnerait à partir du cloud, et de centres de données « boostés » aux puces Apple Silicon, ce qui semble infirmer la rumeur selon laquelle cette IA pourrait être utilisée en local, sans accès nécessaire au réseau. Mark Gurman note en outre qu’il n’y aura pas de chatbot « Apple) équivalent à ChatGPT, ce qui ne semble pas illogique ici étant donné que la firme de Cupertino semble avoir choisi une voie similaire à Google en intégrant l’IA dans les fonctions déjà existantes du système d’exploitation. Gurman ne précise pas en revanche, si l’IA d’iOS 18 sera motorisée par une société partenaire, alors même que Bloomberg annonçait récemment un accord imminent entre OpenAI et Apple, accord qui serait particulièrement logique dans le contexte.

Pour rappel, iOS 18 sera présenté lors de la keynote d’introduction de la WWDC 2024 qui démarrera le 10 juin prochain.