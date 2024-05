Diverses fonctionnalités d’iOS 18 vont tourner autour de l’intelligence artificielle et l’une d’entre elles sera pour l’audio. Selon AppleInsider, la mise à jour proposera la transcription et le résumé audio.

Les nouveautés en lien avec l’IA et l’audio pour iOS 18 sont en test au niveau des applications Notes, Dictaphone et d’autres. Apple travaille sur un système de résumé alimenté par l’IA et sur une transcription audio améliorée. Ces nouveautés ne devraient pas être uniquement pour iOS 18, Apple devrait également les proposer sur Mac avec macOS 15 et sur iPad avec iPadOS 18.

Les versions de test de l’application Dictaphone fournissent une transcription en cours de chaque enregistrement audio, fonctionnant de manière similaire à la récente fonction « Messagerie en direct » (Live Voicemail). Les transcriptions occupent la zone centrale de la fenêtre de l’application, remplaçant la représentation graphique plus large de l’audio enregistré que l’on trouve dans la version existante de l’application.

La transcription sera également intégrée à la prochaine version de Notes. Les versions de test des deux applications comportent un bouton dédié à la transcription sous la forme d’une bulle de dialogue. Le fait d’appuyer sur la nouvelle bulle affichera une transcription de l’audio enregistré dans l’application.

La présentation d’iOS 18 se fera le 10 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024.