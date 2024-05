Après iPhone, OpenAI annonce une application ChatGPT disponible sur Mac. Une version Windows sera également disponible, mais ce sera pour les prochains mois. Les utilisateurs de macOS seront servis en premier.

OpenAI explique que l’application ChatGPT sur Mac est « conçue pour s’intégrer de manière transparente à tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Un simple raccourci clavier (Option + Espace) vous permet de poser instantanément une question à ChatGPT. Vous pouvez également prendre des captures d’écran et en discuter directement dans l’application ».

Il est donc possible de parler avec le chatbot avec du texte, mais il est également possible de lui parler grâce au micro. « Que vous souhaitiez réfléchir à une nouvelle idée pour votre entreprise, vous préparer à un entretien ou discuter d’un sujet, appuyez sur l’icône du casque dans le coin inférieur droit de l’application de bureau pour démarrer une conversation vocale », indique OpenAI.

Plus users will get up to 5x higher limits, and earliest access to features like our new macOS desktop app and next-generation voice and video capabilities. pic.twitter.com/9smAHkgvhn

— OpenAI (@OpenAI) May 13, 2024