Après la version Web, place à une application iOS officielle pour ChatGPT. OpenAI annonce aujourd’hui aujourd’hui la disponibilité sur l’App Store de son chatbot.

L’application ChatGPT est gratuite à l’usage et se synchronise avec l’historique sur les autres appareils. Ainsi, il est possible de faire des requêtes sur un support et les retrouver ensuite sur son iPhone, et vice-versa. Il y a par ailleurs le support de Whisper, un système de reconnaissance vocale open source. Il est ainsi possible de parler plutôt que taper du texte, c’est au choix. Quant aux abonnés à ChatGPT Plus, ils peuvent profiter de GPT-4, la dernière version en date de l’intelligence artificielle qui est plus performante.

OpenAI liste les éléments suivants pour son application :

Des réponses instantanées : obtenez des informations précises sans avoir à passer au crible des publicités ou des résultats multiples.

Des conseils sur mesure : obtenez des conseils sur la cuisine, les projets de voyage ou la rédaction de messages réfléchis.

Inspiration créative : trouvez des idées de cadeaux, faites des présentations ou écrivez le poème parfait.

Avis d’un professionnel : augmentez votre productivité grâce à des idées, des résumés de notes et une assistance technique.

Possibilités d’apprentissage : explorez de nouvelles langues, l’histoire moderne et bien d’autres choses encore à votre propre rythme.

Il y a une limitation pour l’instant : l’application ChatGPT sur iPhone est uniquement disponible aux États-Unis. Mais OpenAI promet une arrivée dans les autres pays d’ici quelques semaines. De plus, une application Android arrive bientôt.