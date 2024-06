Elon Musk n’apprécie pas qu’Apple ait passé un accord avec OpenAI pour intégrer ChatGPT sur iPhone avec iOS 18 et Mac avec macOS 15. Il menace de bannir les produits du groupe dans ses entreprises (Tesla et X).

L’accord Apple x OpenAI dérange Elon Musk

Apple Intelligence dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia permet à Siri d’utiliser ChatGPT pour traiter des requêtes complexes, mais uniquement lorsque l’utilisateur en donne l’autorisation explicite. La fonctionnalité est conçue pour fournir aux utilisateurs des réponses plus riches et plus contextuelles.

Lors de la keynote de la WWDC 2024, Craig Federighi, le vice-président d’Apple responsable d’iOS et de macOS, a assuré que les données partagées avec OpenAI ne seront pas enregistrées ou stockées. En d’autres termes, Apple promet un respect de la vie privée des utilisateurs. Mais Elon Musk n’aime pas ça.

« Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d’exploitation, alors les appareils Apple seront interdits dans mes entreprises. C’est une violation inacceptable de la sécurité. Les visiteurs devront vérifier leurs appareils Apple à l’entrée, où ils seront stockés dans une cage de Faraday. », a écrit Elon Musk dans un message sur X.

Il poursuit dans un autre message :

Il est tout à fait absurde qu’Apple ne soit pas assez intelligent pour créer sa propre IA, mais qu’il soit en quelque sorte capable de garantir qu’OpenAI protégera votre sécurité et votre vie privée ! Apple n’a aucune idée de ce qui se passe réellement une fois que vos données sont confiées à OpenAI. Ils vous vendent à la sauvette.

Il a également partagé une image suggérant qu’Apple et OpenAI collectent les données de l’iPhone.

De son côté, OpenAI assure ne pas stocker les requêtes des utilisateurs et promet que les adresses IP des utilisateurs sont masquées.