Changement de plan pour Apple qui ne siègera finalement pas au conseil d’administration d’OpenAI. Phil Schiller, responsable de l’App Store, devait occuper ce poste dans quelques mois, mais ce n’est plus d’actualité selon le Financial Times.

Phil Schiller devait rejoindre le conseil d’administration d’OpenAI à la suite du partenariat entre Apple et la société d’intelligence artificielle générative. L’accord permet d’intégrer ChatGPT dans iOS 18, en lien avec Apple Intelligence qui sera disponible sur iPhone et iPad, ainsi que sur Mac avec macOS Sequoia.

Phil Schiller devait faire office d’observateur. Cela signifie qu’il devait pouvoir participer aux différentes réunions du conseil d’administration. En revanche, il ne pouvait pas voter. Mais c’est de toute façon de l’histoire ancienne maintenant. De même, Microsoft quitte son siège au conseil d’administration d’OpenAI.

À la place, OpenAI organisera des réunions régulières avec des partenaires tels que Microsoft et Apple, ainsi qu’avec les investisseurs Thrive Capital et Khosla Ventures, dans le cadre d’une « nouvelle approche de l’information et de l’engagement des partenaires stratégiques clés » sous la direction de Sarah Friar, l’ancienne patronne de Nextdoor qui a été engagée comme première directrice financière le mois dernier, a déclaré un porte-parole d’OpenAI.

Les régulateurs en Europe et aux États-Unis ont commencé à se pencher sur la question de la domination du marché crucial de l’IA par une poignée de géants du numérique, dont Apple et Microsoft. Après enquête, le gendarme européen de la concurrence a cependant conclu en juin qu’en l’état, Microsoft n’avait pas acquis un contrôle durable sur OpenAI.