Safari aura le droit à son lot de nouveautés avec iOS 18 et macOS 15, notamment avec de l’intelligence artificielle pour résumer des articles. Mais le supposé bloqueur de contenus ne serait finalement pas au programme selon Bloomberg.

Fin avril, une rumeur d’AppleInsider a indiqué que Safari sur iOS 18 proposerait un système de « gomme » permettant aux utilisateurs de supprimer des contenus jugés dérangeants pour eux. Il était question d’images dérangeantes, de certains éléments et même de publicités.

Cet élément précis a inquiété l’industrie française de la pub, ainsi que celles d’autres pays. Alliance Digitale, l’APIG, le Geste, le SRI, l’Udecam et l’Union des marques, qui ont contacté Apple, indiquaient :

L’ensemble de la chaîne de valeur est réuni dans ce courrier (annonceurs, agences média, adtech/martech, plateformes en ligne, régies média, presse etc.) pour faire part à Apple de de ses inquiétudes concernant cette nouvelle fonctionnalité qui s’assimile à un ad-blocker intégré dans Safari et qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le financement des médias, l’accès des citoyens à une information libre et diversifiée ainsi que porter atteinte à l’ensemble du secteur du marketing digital qui représente près de 9 000 entreprises et 100 000 emplois en France.

Mais selon Mark Gurman aujourd’hui, la fonction de « gomme » ne sera pas mise en place avec Safari sur iOS 18 et macOS 15. L’objectif serait de ne pas entrer en conflit avec les annonceurs. Il y avait déjà eu un problème entre eux et Apple avec l’App Tracking Transparency (ATT) sur iOS 14. Il s’agit du pop-up demandant aux utilisateurs s’ils acceptent ou non d’être pistés par les applications.

Il faudra attendre le 10 juin pour savoir ce qu’Apple nous réservera. La mise à jour iOS 18 sera annoncée à cette date lors de la WWDC 2024.