Apple partage aujourd’hui le programme de la WWDC 2024 qui se tiendra du 10 au 14 juin. Tout au long de la semaine, des ingénieurs, designers et autres experts Apple animeront plus de 100 séances techniques, consultations personnalisées et forums en direct afin d’aider les développeurs à créer des applications et des jeux pour les différents produits Apple.

Le jour le plus intéressant pour le grand public sera le 10 juin, puisque ce sera la keynote d’ouverture avec la présentation d’iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.

Voici le programme de la WWDC 2024 (avec les heures françaises) :

Keynote Apple – 10 juin, 19 h

Lancement de la WWDC 2024 avec la présentation des mises à jour qui arriveront sur toutes les plateformes Apple dans le courant de l’année. La keynote sera diffusée sur apple.com/fr, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et la chaîne YouTube d’Apple. Elle pourra être visionnée à la demande à l’issue du streaming.

Platforms State of the Union – 10 juin, 22 h

Après la keynote, la présentation Platforms State of the Union révèlera plus en détail les dernières avancées d’iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS et watchOS, ainsi que les nouveaux outils qui seront bientôt mis à la disposition des développeurs Apple. La présentation Platforms State of the Union sera diffusée en streaming sur l’application et le site Apple Developer. Elle pourra être visionnée à la demande à l’issue du streaming sur l’application et le site Apple Developer, et la chaîne YouTube d’Apple.

Accès aux experts

Les membres de l’Apple Developer Program et de l’Apple Developer Enterprise Program pourront participer à des labos en ligne et des consultations personnalisées avec des experts Apple afin d’obtenir des conseils sur la mise en œuvre des dernières technologies, le respect des bonnes pratiques et la conception de leurs applications et jeux. Les ingénieurs et designers Apple offriront également une assistance technique par le biais d’Apple Developer Forums en direct.

Guides et séances vidéo

Avec plus de 100 séances techniques organisées au cours de la semaine, la WWDC 2024 sera pour les développeurs l’occasion de se plonger au cœur des dernières technologies et infrastructures logicielles aux côtés des ingénieurs, designers et autres experts Apple. Les séances seront disponibles sur l’app et le site Apple Developer, ainsi que sur la chaîne YouTube d’Apple. Cette année, les développeurs auront également accès à des guides leur présentant les annonces les plus importantes de la conférence, entre nouvelle documentation, séances et autres contenus.

Swift Student Challenge

Apple vient soutenir la jeune génération de développeurs via le Swift Student Challenge, l’un des nombreux programmes destinés à faire progresser tous les futurs acteurs de la technologie, de la création et de l’entreprenariat. Cette année, 50 lauréats distingués ont été récompensés pour la qualité de leur création et seront invités à l’Apple Park pour une expérience de trois jours avec des activités spéciales durant la WWDC.

Apple Design Awards

Les Apple Design Awards récompensent l’excellence en matière de savoir-faire, de créativité et de prouesses techniques dans la conception d’applications et de jeux. Les finalistes de cette année ont été révélés aujourd’hui sur l’application et le site Apple Developer. Les vainqueurs seront annoncés bientôt.

Application Apple Developer

L’application Apple Developer permet de profiter au mieux de la WWDC 2024 sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro. Grâce à elle, les développeurs reçoivent des notifications quotidiennes concernant les actualités, séances vidéo, annonces et activités à ne pas manquer. De plus, ils peuvent parcourir le contenu par rubrique, s’inscrire à des consultations personnalisées, regarder des vidéos à plusieurs avec SharePlay, copier du code directement à partir des séances vidéo, et bien plus encore.