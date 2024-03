Apple a officialisé aujourd’hui la tenue de la WWDC 2024 du 10 au 14 juin et confirme à sa manière la présence de l’intelligence artificielle pour iOS 18. Cela passe par un message sur les réseaux sociaux.

Sur X (ex-Twitter), Greg Jozwiak, vice-président du marketing mondial d’Apple, a posté un message pour annoncer la WWDC 2024. « Marquez vos calendriers pour le WWDC 2024, du 10 au 14 juin. Ce sera Absolument Incroyable ! », peut-on lire. La particularité du message est le choix d’avoir mis des majuscules à « Absolument » et « Incroyable ». En regroupant les deux lettres, ça donne AI, à savoir artificial intelligence (intelligence artificielle).

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024