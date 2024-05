Safari sur iOS 18 et macOS 15 devrait embarquer une fonctionnalité de « gomme » qui, selon les rumeurs, permettra de supprimer des éléments sur une page, comme les publicités. Plusieurs annonceurs français ont donc décidé d’écrire à Tim Cook, exprimant leur crainte.

Une inquiétude de Safari sur iOS 18 pour les annonceurs

Alliance Digitale, l’APIG, le Geste, le SRI, l’Udecam et l’Union des marques, qui ont contacté Apple, indiquent :

L’ensemble de la chaîne de valeur est réuni dans ce courrier (annonceurs, agences média, adtech/martech, plateformes en ligne, régies média, presse etc.) pour faire part à Apple de de ses inquiétudes concernant cette nouvelle fonctionnalité qui s’assimile à un ad-blocker intégré dans Safari et qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le financement des médias, l’accès des citoyens à une information libre et diversifiée ainsi que porter atteinte à l’ensemble du secteur du marketing digital qui représente près de 9 000 entreprises et 100 000 emplois en France. Par cette lettre, les 6 associations professionnelles signataires souhaitent enclencher une discussion constructive avec Apple ainsi qu’alerter le marché et les pouvoirs publics sur les conséquences d’un tel projet sur le deuxième navigateur le plus utilisé par les Français.

Un rendez-vous demandé avec Tim Cook ou les équipes d’Apple

Dans la lettre adressée à Tim Cook, l’industrie française de la publicité assure que Safari détient une part de marché de près de 26% sur les mobiles en France et près de 90% sur les iPhone/iPad. « Nous contestons le fait qu’un navigateur aussi puissant que Safari, désigné comme Core Platform Service (CPS) en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA), puisse imposer arbitrairement et unilatéralement de tels changements sans procéder à une évaluation complète de l’impact sur les autres entreprises et des avantages potentiels pour les services d’Apple, notamment en matière de publicité », indiquent les signataires.

Ils rappellent que l’App Tracking Transparency (ATT) d’Apple, qui limite le suivi publicitaire, leur a déjà fait très mal. Ils parlent de pertes estimées à 16 milliards seulement pour l’année 2022.

« Nous vous demandons instamment de reconsidérer la mise en œuvre de cette fonctionnalité et d’engager un dialogue constructif avec les parties prenantes », poursuivent les groupes. Ils concluent en se disant prêts à rencontrer Tim Cook ou les équipes d’Apple pour s’occuper du cas de Safari et de sa « gomme ».