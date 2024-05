Une nouveauté d’iOS 18 en lien avec Safari qui pourrait permettre d’intégrer un équivalent de bloqueur de publicités inquiète plusieurs médias britanniques, qui n’ont pas hésité à se manifester auprès d’Apple.

Safari sur iOS 18 inquiète des médias pour leurs revenus

L’inquiétude faite suite à une récente rumeur sur le fait que Safari sur iOS 18 va intégrer un nouvel outil de gomme permettant aux utilisateurs de supprimer tel ou tel élément d’un site Internet. Cela s’appuiera sur de l’intelligence artificielle et gardera en mémoire les requêtes faites par les utilisateurs. Par exemple, ils pourront demander à ce que les images soient automatiquement effacées à chaque visite. Mais ils pourraient aussi demander à ce que les publicités soient automatiquement retirées.

Dans une lettre envoyée au responsable des affaires gouvernementales d’Apple au Royaume-Uni, la News Media Association (NMA), qui représente 900 titres nationaux, régionaux et locaux, s’est inquiétée de l’impact de cette mesure sur les revenus numériques du secteur.

La lettre, dont le Financial Times a eu connaissance, indique que le journalisme professionnel a besoin de financement « et que la publicité est une source de revenus essentielle pour de nombreux éditeurs ». Le Times, le Guardian et le Daily Telegraph sont membres de la NMA.

Les plateformes en ligne telles que les navigateurs Web et les réseaux sociaux sont des moyens importants pour le public d’accéder au journalisme, affirme la NMA, mais aussi pour les éditeurs de « monétiser leur contenu sur le marché numérique ».

Dans sa lettre, le NMA indique que « le blocage des publicités est un instrument contondant qui empêche les créateurs de contenu de financer durablement leur travail et qui pourrait conduire les consommateurs à manquer des informations importantes qui leur auraient été très utiles ».

L’association note également que cet usage de l’intelligence artificielle sur la responsabilité éditoriale serait discutable. Elle souhaite donc une réunion avec Apple pour discuter de cet élément. Il n’est pas précisé si le fabricant a accepté.