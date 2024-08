Apple et OpenAI se rapprochent un peu plus, avec le premier qui est en pourparlers pour investir dans le second, selon le Wall Street Journal. Cela viendrait renforcer leur collaboration par rapport à l’intégration de ChatGPT dans le nouveau Siri sur iOS 18.

L’investissement ferait partie d’une nouvelle levée de fonds d’OpenAI qui valoriserait la société derrière ChatGPT à plus de 100 milliards de dollars. La société de capital-risque Thrive Capital est à la tête de ce tour de table, qui totalisera plusieurs milliards de dollars. Microsoft devrait également participer à la levée de fonds. À ce jour, Microsoft est le principal investisseur stratégique d’OpenAI. Il détient une part de 49% des bénéfices de la start-up d’IA après avoir investi 13 milliards de dollars depuis 2019.

Quel montant Apple pourrait-il investir ? L’information n’est pas connue pour le moment.

L’investissement d’Apple dans OpenAI souligne sa volonté de maintenir l’accès à l’IA. OpenAI est confrontée à une concurrence intense de la part d’autres start-up spécialisées dans l’IA et de grandes entreprises technologiques, mais ChatGPT reste un leader du marché.

Dans le même temps, investir dans OpenAI pourrait compliquer les efforts d’Apple pour être un partenaire neutre avec d’autres entreprises d’IA. En effet, le fabricant a déjà indiqué avoir envie de proposer d’autres IA aux côtés d’Apple Intelligence. ChatGPT ne serait donc pas le seul chatbot. Gemini de Google devrait faire son arrivée dans quelques mois.

Cet investissement dans OpenAI ne serait en tout cas pas courant. En effet, Apple investit rarement dans d’autres sociétés. En 2016, le groupe a investi 1 milliard de dollars dans DiDi (équivalent d’Uber en Chine). L’année suivante, ce fut 1 milliard de dollars dans Vision Fund, le fond d’investissement de SoftBank.