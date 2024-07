Apple a déjà signé un accord avec OpenAI pour utiliser ChatGPT au niveau d’Apple Intelligence. Un autre partenariat qui a fait parler de lui en coulisses est celui de Google pour utiliser Gemini. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, l’annonce ne devrait pas intervenir avant l’automne.

Si c’est le cas, l’annonce pourrait se faire en septembre à l’occasion de la keynote des iPhone 16. Il faudra voir si l’expérience sera identique à celle que propose ChatGPT en l’état, à savoir fournir une assistance quand Siri ne sait pas forcément répondre à une question ou réaliser une tâche spécifique, ou si Gemini proposera d’autres services.

Apple a déjà dit que son IA sera disponible à l’automne avec iOS 18 et macOS 15. Mais ce sera uniquement pour les personnes avec un iPhone, iPad ou Mac configuré avec l’anglais américain. En revanche, les habitants d’un pays de l’Union européenne ne pourront pas en profiter, Apple estimant que son système pourrait potentiellement ne pas respecter le DMA. Il faudra donc attendre au moins 2025 pour l’avoir chez nous.

Pour revenir à Gemini, Craig Federighi, le responsable d’iOS et macOS chez Apple, a déjà fait comprendre que le fabricant d’iPhone et Google étaient en discussions. Il a également indiqué qu’Apple était partant pour accueillir d’autres services à l’avenir pour proposer toujours plus de choix aux utilisateurs. Nous savons par exemple qu’Apple est en discussions avec Anthropic, la société à l’origine du chatbot Claude.

Pour rappel, Apple Intelligence nécessitera au moins un iPhone 15 Pro ou Pro Max pour ce qui est des téléphones. Pour les tablettes et ordinateurs, un iPad ou un Mac doté au moins de la puce M1 sera nécessaire.