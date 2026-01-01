Bonne année 2026 !!!

L’année 2025 est passée comme un boulet de canon, et pour Apple le bilan est toujours aussi positif. Certes, Apple Intelligence se fait toujours autant désirer, mais la firme de Cupertino a sans doute fait le bon pari avec son IA en local et non dépendante du cloud, au moment même d’une crise sans précédent de la RAM issue de l’explosion des fermes de serveurs pour LLMs. Certes encore, l’Apple Vision Pro est un échec commercial…mais le nouvel entrant a de solides atouts technologiques à faire valoir et l’on se dit qu’un meilleur positionnement tarifaire devrait largement changer la donne.

Une année 2025 plutôt faste pour Apple

Pour le reste, Apple a de quoi pavoiser : des ventes d’iPhone record, le Mac qui s’accroche durablement à la barre des 10% de parts de marché, une domination sans partage sur les marchés de la tablette, de la montre connectée et des wearables (AirPods et casques Beats notamment), et bien entendu de très gros chiffres pour couronner tout ça, le bénéfice net dépassant même les 100 milliards de dollars annuels ! Les services aussi ont été à la fête, Apple terminant 2025 sur le podium des entreprises dont les services en ligne sont les plus utilisés dans le monde, devant Microsoft. Apple TV, à défaut d’en imposer par son volume d’abonnés (60 millions estimés), se taille désormais une belle réputation grâce à plusieurs séries de grande qualité, à l’instar de Slow Horses, Severance, Chief of War, et plus récemment Pluribus. Si l’on en croit Apple, Apple Fitness devrait afficher de belles nouveautés en cette année 2026 naissante.

Et pour 2026 ?

Que pouvons nous encore attendre de 2026, si l’on met de côté ce monde plein de fureur et en phase d’accélération technologique (robots humanoïdes, IA partout, etc.) ? Des produits tech bien fichus et vraiment utiles bien sûr, un Apple Intelligence enfin au niveau, un Apple Vision Air qui n’oblige pas à négocier un prêt avec son banquier, et peut-être quelques « one more time » susceptibles de nous rappeler la grande époque de l’homme au col roulé. Mais avant tout, et surtout, la rédaction d’iAddict souhaite à tous nos visiteurs, à tous ceux qui font vivre ce site avec leurs commentaires acerbes, gentils ou constructifs, à tous les iAddict en somme, une santé encore meilleure qu’en 2025, un peu de joie en famille, de la douceur, des hasards heureux et de la paix intérieure.

Alors du fond du cœur,

Bonne année 2026 !!!