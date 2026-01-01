Apple et son sous-traitant Luxshare ont drastiquement réduit la production du Vision Pro en réponse à une demande des utilisateurs bien inférieure aux attentes pour le casque d’informatique spatiale. Ce repli marque un échec rare pour Apple qui peine à transformer ce nouvel appareil en relais de croissance capable de succéder à l’iPhone.

Production à l’arrêt pour l’Apple Vision Pro

Les chiffres de production illustrent le désintérêt du marché pour l’Apple Vision Pro, comme l’indique le Financial Times. Selon le cabinet IDC, Luxshare a stoppé la fabrication du casque dès le début de 2025 après n’avoir vendu que 390 000 exemplaires lors du lancement en 2024. Les prévisions pour la période cruciale des fêtes de fin d’année 2025 ne tablent que sur 45 000 exemplaires, un volume dérisoire comparé aux millions d’iPhone ou de Mac vendus chaque trimestre.

En conséquence, Apple a quasiment supprimé sa visibilité médiatique. Les données de Sensor Tower révèlent que l’entreprise a réduit ses dépenses pour les publicités sur Internet de plus de 95 % depuis le début de 2025 sur des marchés clés comme les États-Unis et le Royaume-Uni. De plus, Apple n’a pas élargi la liste des régions pouvant acheter le casque en 2025, limitant la vente directe à 13 pays (dont la France).

Les critiques attribuent cet échec au prix prohibitif de 3 699 €, au poids excessif du casque et à sa faible autonomie. Pour répondre à ces problèmes, Apple a lancé en octobre une version améliorée du Vision Pro intégrant la puce M5 et un nouveau design pour le bandeau. Mais les ventes ne suivent pas pour autant.

La stratégie de relance inclut également une diversification des produits. Une fuite d’octobre a révélé qu’Apple a abandonné le développement d’un futur Vision Pro moins cher, préférant des lunettes connectées.

Le manque d’applications natives avantage les casques Meta Quest

Au-delà du matériel, l’écosystème logiciel constitue un frein majeur. Apple affirme que l’App Store propose 3 000 applications conçues spécifiquement pour le Vision Pro, un chiffre bien inférieur aux dizaines de milliers disponibles sur l’App Store pour iPhone à ses débuts. Appfigures note d’ailleurs que ce total inclut probablement des outils professionnels spécifiques, le casque ayant trouvé une niche chez les entreprises pour la formation des pilotes ou la chirurgie.

Le marché global de la réalité virtuelle traverse une crise, avec une baisse annuelle de 14 % selon le cabinet Counterpoint Research. Dans ce contexte morose, Meta conserve sa domination avec 80 % de parts de marché grâce à ses casques Quest débutant à 330 €, bien que l’entreprise de Mark Zuckerberg ait elle aussi réduit ses dépenses marketing.