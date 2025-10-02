Apple change radicalement sa feuille de route et suspend le développement d’une version plus abordable de son casque Vision Pro. D’après Bloomberg, cette réorientation stratégique vise à concentrer les efforts sur un projet de lunettes connectées afin de concurrencer plus directement les avancées de Meta.

Un changement de cap majeur

Les rumeurs évoquaient un « Apple Vision Air » plus léger et moins cher pour un lancement en 2027. Ce projet est désormais mis en pause. Apple a commencé à réaffecter les ingénieurs de cette équipe vers le développement de ses futures lunettes connectées. Cette décision illustre une prise de conscience face à la stratégie agressive de son principal rival dans ce domaine, à savoir Meta.

Le projet de lunettes connectées d’Apple se déroulerait en deux temps. Le premier modèle, qui pourrait être présenté dès l’année prochaine pour un lancement en 2027, ne comporterait pas d’écran. Ces lunettes intégreraient des caméras, des micros et des fonctionnalités d’intelligence artificielle, tout en étant dépendantes d’un iPhone. Apple envisagerait de les positionner comme un accessoire de mode, avec un choix de montures et de matériaux.

Une deuxième version, dotée cette fois d’un écran intégré, est également en développement. Sa sortie était initialement prévue pour 2028, mais Apple chercherait désormais à accélérer le calendrier pour ne pas se laisser distancer.

La pression concurrentielle de Meta

Cette accélération est une réponse directe aux récentes annonces de Meta, qui a déjà commercialisé plusieurs versions de ses lunettes Ray-Ban depuis 2023. La dernière en date, les Meta Ray-Ban Display AI, intègre un écran couleur capable d’afficher des messages ou des informations provenant de l’IA. Pour Apple, le retard est notable, d’autant que Meta semble disposer d’une technologie d’IA plus avancée à ce jour.

Le succès des futures lunettes d’Apple reposera en grande partie sur l’IA et les commandes vocales, ce qui exige une version profondément remaniée de Siri. Or, l’assistant vocal a été retardé à 2026 après avoir échoué à intégrer les fonctionnalités d’Apple Intelligence promises pour iOS 18. Une nouvelle version, basée sur une architecture repensée, n’est pas attendue avant le printemps 2026.

Le projet d’un Apple Vision Pro plus abordable est donc mis de côté. Apple prévoit néanmoins de mettre à jour son Vision Pro existant, avec une version équipée d’une puce M5. Tout porte à croire que le lancement se fera ce mois-ici ou du moins d’ici la fin de l’année.