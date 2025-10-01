La Commission fédérale des communications (FCC), à savoir l’agence aux États-Unis qui doit valider les produits électronique avant leur commercialisation, a fait une gaffe en confirmant l’existence des MacBook Pro M5, iPad Pro M5 et Apple Vision 2.

Arrivée prochaine des nouveaux iPad Pro et MacBook Pro M5

Comme l’a repéré MacRumors, la FCC a mis en ligne plusieurs documents d’Apple qui auraient dû rester confidentiels. Ils incluent plusieurs références aux futurs produits du constructeur :

A3434 : nouveau MacBook Pro avec la puce M5

nouveau MacBook Pro avec la puce M5 A3357 : iPad Pro M5 de 11 pouces (variante Wi-Fi).

iPad Pro M5 de 11 pouces (variante Wi-Fi). A3358/A3359 : iPad Pro M5 de 11 pouces (variante Wi-Fi + cellulaire).

iPad Pro M5 de 11 pouces (variante Wi-Fi + cellulaire). A3360 : iPad Pro M5 de 13 pouces (variante Wi-Fi).

iPad Pro M5 de 13 pouces (variante Wi-Fi). A3361/A3362 : iPad Pro M5 de 13 pouces (variante Wi-Fi + cellulaire).

La fiche technique des nouveaux produits n’est pas présente dans les documents de la FCC. Malgré tout, de petits détails existent. On apprend par exemple que l’iPad Pro M5 supportera le Wi-Fi 7, ce qui ne sera pas le cas du MacBook Pro M5.

L’Apple Vision Pro 2 également au rendez-vous

De plus, un autre document de la FCC évoque l’Apple Vision Pro 2 avec comme numéro de modèle A3416. Il y a même une image dans le document. Là encore, il n’y a grand-chose à se mettre sous la dent concernant les caractéristiques techniques, si ce n’est que le nouveau casque supportera le Wi-Fi 6. Par contre, rien ne suggère qu’il supportera le Wi-Fi 6 GHz.

De précédentes rumeurs ont déjà indiqué que ce modèle sera plus une révision du Vision Pro plutôt qu’un véritable nouveau modèle. On retrouvera la puce M5, là où le modèle actuel a la puce M2. Il faudrait attendre 2027 pour avoir un « Apple Vision Air » plus léger et moins cher.

Naturellement, la présence chez la FCC suggère fortement qu’Apple s’apprête à commercialiser prochainement les nouveaux iPad Pro M5, MacBook Pro M5 et Vision Pro 2. Une disponibilité en octobre est fort probable. S’ajoute à cela qu’il y a déjà des iPad Pro M5 en circulation en Russie, à tel point que nous avons eu le droit hier à un déballage en vidéo.