Apple prépare une nouvelle version de son casque Vision Pro et il aura bel et bien la puce M5. L’information a été confirmée par une fuite du code d’Apple.

L’Apple Vision Pro 2 avec la puce M5 arrive

MacRumors rapporte qu’Apple a fait une erreur en partageant un bout de code (sur ses serveurs ?), ce qui a permis de révéler plusieurs informations. L’une d’entre elles est que le Vision Pro 2 aura la puce M5. En comparaison, le modèle actuel dispose de la puce M2.

Il y avait déjà eu plusieurs rumeurs autour du prochain casque de réalité mixte. Au départ, l’analyste Ming-Chi Kuo avait évoqué le choix de la puce M5. Puis Mark Gurman de Bloomberg a fait savoir que ce serait la puce M4. La fuite du jour venant tout droit d’Apple suggère que Kuo avait raison.

Il ne faut pas s’attendre à un changement de taille pour l’Apple Vision Pro 2. La puce M5 lui permettra d’être plus puissant, ce qui est un point positif. Mais pour ce qui est du design général du casque, Apple ne changerait vraiment pas grand-chose, si ce n’est une potentielle nouvelle sangle pour améliorer le confort. Il s’agirait surtout d’une révision plutôt que d’un « vrai » nouveau modèle.

Si l’on se fait sur les précédentes rumeurs, l’Apple Vision Pro avec la puce M5 sera disponible dès cette année. Mais une date de sortie précise n’est pas encore connue.