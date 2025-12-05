L’écran de l’iPhone 17 intègre un traitement antireflet conçu pour améliorer la lisibilité en pleine lumière. Cependant, des tests révèlent que l’ajout d’une protection d’écran standard supprime cet avantage en empêchant le contact direct nécessaire entre le verre et l’air.

La perte de l’antireflet selon la protection d’écran

Le Ceramic Shield 2 utilisé par Apple sur l’iPhone 17 offre une réduction des reflets d’environ 50 % par rapport à l’iPhone 16. Ce gain de confort visuel, absent des générations précédentes, disparaît toutefois si l’utilisateur applique une protection d’écran classique dépourvue de traitement spécifique.

Selon les analyses techniques menées par Astropad, les revêtements antireflets sont formulés pour fonctionner au contact direct de l’air. En recouvrant cette surface avec une couche de matériau supplémentaire, l’utilisateur annule involontairement les propriétés optiques du verre d’origine.

Pour démontrer ce phénomène, Astropad a effectué des mesures contrôlées à l’aide d’un posemètre. Ces tests s’inscrivent dans une démarche promotionnelle pour leur propre produit, le Fresh Coat, une protection dotée d’un traitement spécialisé.

D’après les résultats communiqués par l’entreprise, l’utilisation d’une protection adaptée permettrait non seulement de conserver, mais de surpasser les performances de l’écran nu. Cela représente une surface quatre fois moins réfléchissante que celle de l’iPhone 16 et une réduction des reflets deux fois supérieure à celle de l’iPhone 17 sans protection.

Vous l’avez donc compris : il est important de choisir une bonne protection d’écran pour conserver l’antireflet sur son iPhone 17. Plusieurs modèles sont disponibles ici.