Apple prévoit la sortie du Vision Pro 2 pour cette année. Cette version améliorée vise à optimiser les performances et le confort d’un appareil qui peine à séduire le grand public.

Un processeur M4 et des améliorations pour l’IA

Selon Bloomberg, l’Apple Vision Pro 2 embarquera un processeur M4, déjà présent dans l’iPad Pro, le MacBook Pro et l’iMac. Ce choix marque une nette progression par rapport à la puce M2 du modèle actuel, lancée il y a trois ans dans le MacBook Air et aujourd’hui considérée comme datée. Apple teste également des versions avec un moteur neuronal plus puissant, passant potentiellement de 16 cœurs à un nombre supérieur. Ce composant, essentiel pour les tâches d’intelligence artificielle, permettra un traitement en temps réel plus efficace des images et applications dans des environnements virtuels complexes.

Ces améliorations visent à renforcer les capacités du Vision Pro, notamment pour les applications de réalité mixte (virtuelle et augmentée), un domaine où l’IA joue un rôle clé. Cette montée en puissance pourrait séduire les entreprises, même si le grand public reste difficile à conquérir.

Un confort repensé avec une nouvelle sangle

Le confort, point faible du Vision Pro actuel, est au cœur des préoccupations. Apple développe de nouvelles sangles pour réduire les douleurs au cou et à la tête, fréquemment signalées par les utilisateurs. Actuellement, le casque propose deux options de sangles : une autour de l’arrière de la tête et une autre passant également sur le dessus. Le nouveau modèle ne réduirait pas significativement le poids, mais ces nouvelles sangles devraient améliorer l’expérience pour un port prolongé.

Par ailleurs, Apple déploiera visionOS 26 en septembre, avec des widgets virtuels et une fonctionnalité de défilement par suivi oculaire. Ces ajouts, combinés aux améliorations matérielles, cherchent à enrichir l’expérience utilisateur. Cependant, le manque d’applications exclusives et attractives reste un obstacle, tout comme le prix élevé (3 999 euros en France) qui a freiné les ventes (seulement quelques centaines de milliers d’unités écoulées depuis le lancement).

Cette première mise à jour, bien que modeste, pourrait renforcer l’attrait du Vision Pro pour les professionnels et encourager les développeurs à investir dans la plateforme. Cela étant dit, il ne faudrait pas s’attendre à un succès soudain chez le grand public.