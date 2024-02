Les premiers acheteurs du Vision Pro ont encore 24 heures pour retourner le casque Apple. Le produit a été mis en vente le 2 février et la fenêtre de retour aux États-Unis est de 14 jours, ce qui correspond au 16 février.

Plusieurs personnes ont partagé leurs aventures sur X (ex-Twitter) et ont annoncé justement retourner le Vision Pro à Apple. Pour beaucoup, c’est un choix avec regrets parce qu’ils ont bien aimé le casque de réalité mixte. Mais tout n’est pas parfait et c’est bien le problème étant donné que le prix est de 3 499 dollars.

Le poids trop important est l’un des critères mis en avant pour le retour du Vision Pro à Apple. Cet élément avait déjà cité comme étant problématique lors des tests par les médias et cela se confirme auprès du grand public. Il est compris entre 600 et 650 grammes selon la sangle choisie. Il ressort souvent que c’est rapidement désagréable après plusieurs dizaines de minutes d’usage, tout particulièrement avec la sangle standard.

Pour d’autres personnes, le retour s’explique par une fatigue oculaire, la taille encombrante, un manque d’applications et de fonctionnalités, ou encore l’impossibilité de trouver un usage quotidien pour l’appareil.

Apple accepte sans problème les renvois, étant donné que la fenêtre de retour est toujours d’actualité. Certaines personnes notent que les employés en Apple Store ont posé plusieurs questions pour connaître la raison du retour. Mais qu’importe les réponses, Apple reprend le produit et rembourse les clients.

What a bummer of a day. Can’t believe it, but I’ve returned the Vision Pro. Just too uncomfortable to wear and it’s a strain on my eyes. It’s clearly the future. It works like magic. But the physical tradeoffs are just not worth it for me right now. I’ll be back for the next one,… pic.twitter.com/LCXiPYCOvv

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) February 12, 2024