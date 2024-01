Les tests sont arrivés pour l’Apple Vision Pro, quelques jours seulement avant la commercialisation. Il y a plusieurs bons points avec le casque de réalité mixte, mais tout n’est pas parfait avec cette première génération.

Tests de l’Apple Vision Pro

The Verge indique :

Il y a beaucoup d’idées dans le Vision Pro et elles sont toutes exécutées avec le genre d’intention réfléchie que peu d’autres entreprises parviennent à mettre en œuvre, sans parler de la première itération. Mais ce qui est choquant, c’est qu’Apple a peut-être révélé par inadvertance que certaines de ces idées fondamentales sont en fait des impasses – qu’elles ne pourront jamais être suffisamment bien exécutées pour devenir courantes (…) Il y a tellement de technologie dans cet appareil que l’on a l’impression que c’est de la magie quand ça marche et que l’on est complètement frustré quand ça ne marche pas.

Wall Street Journal :

Le casque d’Apple présente toutes les caractéristiques d’un produit de première génération : il est gros et lourd, son autonomie est nulle, il y a peu d’applications intéressantes et il peut avoir des bugs. Et vous avez vu à quoi ce truc pense que je ressemble ? Pourtant, une grande partie des fonctionnalités du Vision Pro relève de la science-fiction.

CNET :

La toute première chose que j’ai remarquée à propos du Vision Pro lors de ma première démonstration a été la qualité des écrans. La technologie d’affichage micro-OLED en 4K par œil utilisée par Apple est en quelque sorte le moment « retina » pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. L’écran est vif, riche en couleurs, HDR et tout simplement époustouflant. Non seulement c’est assez bon pour les films — ce qu’Apple ne cesse de vanter — mais c’est mieux que n’importe quel téléviseur chez moi.

Tom’s Guide :

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie du Vision Pro est prévue pour 2 heures d’utilisation générale et 2 heures et demie de lecture vidéo. Lors de mes tests d’utilisation intermittente pendant 2 heures, le Vision Pro n’était plus qu’à environ 60%, puis à 40% après quelques heures supplémentaires.

Les tests listent aussi plusieurs problèmes :

Flou de mouvement

Distorsion (lignes droites déformées et affichages vacillants comme une horloge de micro-ondes)

Flou en cas de faible luminosité dû à la réduction du bruit à haute résolution (ISO)

Niveaux de luminosité variables

Reproduction limitée des couleurs

Champ de vision limité

Vignettage sur les bords de la zone visible

Dédoublement coloré (phénomène optique où les couleurs ne se focalisent pas parfaitement au même endroit, créant ainsi des franges de couleur indésirables)

Réflexion des hautes lumières dans les lentilles

Vidéos de prise en main

Prix et date de sortie

L’Apple Vision Pro sera disponible dès le 2 février 2024, seulement aux États-Unis. La sortie dans les autres pays se fera plus tard. Le casque débute à 3 499 dollars.