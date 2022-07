Nous sommes le 15 juillet et c’est le jour de sortie pour le MacBook Air avec la puce M2. Apple avait lancé les précommandes la semaine dernière et l’ordinateur portable est désormais disponible à l’achat. Les premières livraisons ont lieu ce vendredi.

Le nouveau MacBook Air change de design par rapport au modèle précédent avec un écran un peu plus grand (13,6 pouces contre 13,3 pouces auparavant), une définition de 2 560 x 1 664 pixels, la puce M2, jusqu’à 24 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage et toujours Touch ID. Pour ce qui est de la puce M2, Apple annonce un gain de performances de l’ordre de 18% pour la partie CPU (processeur), 35% pour la partie GPU (graphiques) et 40% pour le Neural Engine.

Les premiers tests ont été publiés hier. Tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit d’un très bon ordinateur dans l’ensemble. Le seul véritable « problème » concerne le modèle avec 256 Go de stockage. Il s’avère que le SSD est plus lent que le modèle équivalent avec la puce M1. C’est environ 50% plus lent en lecture et environ 30% plus lent en écriture que la génération précédente. Apple a réagi à ce sujet (voir cet article).

Le MacBook Air avec la puce M2 débute à 1 499 euros. Cela concerne le modèle de base avec 8 cœurs de GPU et 256 Go de stockage. Le modèle suivant voit son prix être de 1 849 euros avec 10 cœurs de GPU et 512 Go de stockage. Le modèle le plus cher avec 24 Go de RAM et 2 To de stockage coûte 2 999 euros.

