Apple va proposer plusieurs nouveaux produits au cours du premier semestre de 2026 et le calendrier de sortie a fuité aujourd’hui grâce à Bloomberg. On retrouve l’iPhone 17e, de nouveaux iPad, MacBook ou encore un nouveau moniteur.

Le calendrier de sortie des produits Apple pour début 2026

Voici le détail des produits Apple qui sortiront au début de 2026 :

iPhone 17e avec la puce A19, sortie au printemps

MacBook Air avec puce M5

MacBook Pro avec puce M5 (ce sera le dernier modèle avec le design actuel, la génération avec la puce M6 aura un nouveau design et un écran OLED)

Nouveau moniteur Apple pour succéder au Studio Display

iPad 12 avec puce puissante, sortie en mars ou avril

iPad Air 8 avec puce M4, sortie en mars ou avril

Écran connecté

Il y a deux éléments à prendre en compte ici. Le premier concerne les MacBook Pro avec la puce M5 et ses variantes. Apple avait à l’origine l’intention de les sortir cette année. Mais le fabricant a visiblement besoin d’un peu plus de temps, ce qui explique l’arrivée au premier semestre de 2026.

Le second point concerne l’écran connecté. Il aurait déjà dû être commercialisé. Le problème est qu’il dépend du nouveau Siri s’appuyant sur l’IA. Apple a annoncé ce Siri à la WWDC 2024, mais a confirmé qu’il est reporté à 2026.

Enfin, il y aura de nouveaux produits en ce second semestre de 2025, dont l’arrivée des iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max, ainsi que les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 et de nouveaux iPad Pro avec la puce M5.