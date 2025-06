Lors d’une interview après la keynote de la WWDC 2025, Craig Federighi, vice-président responsable du chez Apple, a clarifié les raisons du retard de la version plus personnalisée de Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle, initialement annoncée l’an dernier. Ce lancement, désormais attendu pour 2026, repose sur une refonte majeure de l’architecture de l’assistant.

Une refonte nécessaire de Siri pour garantir la qualité

Craig Federighi a reconnu que l’architecture initiale de Siri, développée pour les fonctionnalités personnalisées en lien avec l’IA, présentait des limites. « Cette première génération ne permettait pas d’atteindre nos standards de qualité élevés », a-t-il expliqué. Au printemps 2025, Apple a alors décidé de migrer vers une architecture de deuxième génération, planifiée pour répondre aux attentes des utilisateurs. Ce changement a repoussé le lancement des fonctionnalités.

Même avec cette nouvelle base, Apple peaufine encore Siri. En effet, Greg Joswiak, vice-président responsable du marketing mondial d’Apple, a précisé dans l’interview que ces améliorations arriveront l’année prochaine, soit en 2026. Il se pourrait que ce soit avec la mise à jour iOS 26.4 au printemps de la même année.

La démonstration était réelle

Dans une interview séparée avec le Wall Street Journal, Craig Federighi et Greg Joswiak ont répondu aux doutes sur la démonstration de Siri à la WWDC 2024. Certains pensaient qu’il s’agissait d’une simple vidéo et non d’une véritable démonstration fonctionnelle. « Nous filmions un logiciel fonctionnel, avec un vrai modèle de langage avancé et une recherche sémantique réelle, c’est ce que vous avez vu », a affirmé Craig Federighi. De son côté, Greg Joswiak a renchéri : « Il y a ce récit selon lequel c’était juste du demoware ». Il répond alors : « Non ».

Cette démo mettait en avant des capacités avancées : une meilleure compréhension du contexte personnel de l’utilisateur, une analyse de l’écran et un contrôle approfondi des applications. Par exemple, Apple a montré une personne demandant à Siri des informations sur le vol de sa mère et une réservation pour déjeuner, en s’appuyant sur les applications Mail et Messages. Ces fonctionnalités promettaient une bonne intégration, mais Apple a surestimé leur disponibilité. En effet, ce ne sera pas pour iOS 18 et même avec iOS 26, il faudra patienter pour 2026.

Des fonctionnalités pour 2026

Les améliorations de Siri seront les suivantes :

Contexte personnel : Siri puisera dans les données des applications pour répondre à des requêtes spécifiques, comme des détails sur des e-mails ou messages.

Siri puisera dans les données des applications pour répondre à des requêtes spécifiques, comme des détails sur des e-mails ou messages. Conscience de l’écran : L’assistant comprendra ce qui est affiché pour des interactions plus naturelles.

L’assistant comprendra ce qui est affiché pour des interactions plus naturelles. Contrôles par application : Siri offrira des commandes plus précises, comme modifier un rendez-vous directement dans une application.

Ces avancées visent à rendre Siri plus intuitif et utile, en s’appuyant sur Apple Intelligence pour une expérience utilisateur enrichie. Il faut maintenant espérer que ce sera réellement fonctionnel, étant donné le délai.