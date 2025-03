Robby Walker, le responsable de Siri chez Apple, a organisé un meeting avec ses employés pour évoquer les délais de la version de l’assistant s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Selon Bloomberg, il a qualifié la situation de « laide » et d’embarrassante. Mais il se veut confiant pour l’avenir.

Des retards embarrassants pour Siri version IA

Robby Walker a exprimé de vives critiques concernant la gestion des délais. Selon lui, l’équipe vit une période difficile, marquée par des frustrations liées à l’incapacité de livrer les améliorations promises. Les nouvelles fonctionnalités, qui devaient être prêtes pour le printemps 2025, ne sont désormais pas attendues avant l’année prochaine, au plus tôt.

« Ce n’est pas la situation où nous montrons nos plans une fois qu’ils sont terminés, nous les avons montrés avant », a souligné Robby Walker. Il a également fait référence à l’impact négatif que les publicités prématurées de ces technologies ont eu. En effet, ces fonctionnalités, qui devaient proposer un Siri plus personnel, avaient été mises en avant dès la WWDC de juin 2024, mais l’entreprise ne disposait alors que d’un prototype à peine fonctionnel.

Les ambitions d’Apple avec Siri sont claires : l’entreprise veut faire de son assistant virtuel un outil plus intelligent, capable de s’adapter aux données personnelles des utilisateurs pour offrir des réponses plus précises et efficaces. Toutefois, comme l’a souligné Robby Walker, Siri reste largement à la traîne par rapport à ses concurrents directs, notamment Amazon Alexa et Google Assistant, qui sont largement perçus comme plus avancés dans ce domaine.

Les nouvelles fonctionnalités devaient permettre à Siri de mieux interagir avec les applications et d’analyser le contenu affiché à l’écran des utilisateurs. Cependant, les retards accumulés rendent leur déploiement incertain et Apple semble avoir sous-estimé la difficulté technique de leur développement.

Le nouveau Siri fonctionne que 65 à 80 % du temps

La décision de retarder les fonctionnalités de Siri a été motivée par des problèmes de qualité. Selon le responsable, la technologie ne fonctionne correctement que 65 à 80 % du temps, ce qui est insuffisant pour une utilisation fiable. Il a précisé que l’équipe continuait de travailler pour améliorer ces résultats, afin de livrer un produit final digne de confiance pour les utilisateurs.

« Nous voulons maintenir des standards élevés et livrer ces fonctionnalités quand elles seront prêtes », a insisté le responsable. Il a souligné que, malgré ces retards, l’équipe de Siri continuait de faire des progrès importants et qu’Apple restait déterminée à livrer « le meilleur assistant virtuel du monde » une fois les fonctionnalités complètement polies.

Apple fait face à un dilemme difficile entre l’ajustement de ses priorités internes et l’engagement envers ses utilisateurs. Robby Walker a indiqué que d’autres projets avaient des délais plus urgents et que des compromis devaient être faits concernant le calendrier de lancement des fonctionnalités de Siri.

Dans ce contexte, les attentes de la direction concernant Siri sont élevées, mais le calendrier reste flou. « Les clients ne s’attendent pas seulement à de nouvelles fonctionnalités, mais à un Siri plus complet », a précisé Robby Walker. Apple doit désormais décider, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, quels projets prioriser pour respecter ses engagements envers les utilisateurs.

Des ajustements au sein de la direction

Bien que la situation soit délicate, Apple n’a pas envisagé des licenciements à l’encontre de ses dirigeants en charge de l’IA, notamment John Giannandrea, le responsable de l’IA chez Apple, ou Craig Federighi, le vice-président chargé d’iOS et macOS. Toutefois, des ajustements dans la gestion du projet sont à prévoir, avec des discussions en cours pour déplacer certains cadres sous la direction de Jonh Giannandrea afin de renforcer l’équipe et améliorer la gestion de la crise. Kim Vorrath, une cadre chez Apple réputée pour résoudre des problèmes complexes, a déjà été sollicitée pour apporter son expertise au groupe.

John Giannandrea et Craig Federighi

Malgré ces difficultés, Robby Walker a voulu rassurer ses équipes, leur rappelant qu’ils pouvaient être fiers de leur travail innovant, en particulier dans le développement de nouvelles fonctionnalités de recherche personnelle. Il a affirmé que les employés avaient investi énormément d’efforts pour faire avancer le projet, même si les résultats n’étaient pas encore à la hauteur des attentes.

En fin de réunion, Robby Walker a conclu sur une note optimiste, réaffirmant l’engagement d’Apple à livrer un assistant virtuel de classe mondiale. Mais pour l’instant, l’entreprise devra faire face à un long chemin avant de combler l’écart avec ses concurrents et de regagner la confiance des utilisateurs qui attendent des résultats tangibles.