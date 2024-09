Juste avant l’ouverture des précommandes pour les iPhone 16, Apple propose trois publicités qui mettent en avant Apple Intelligence. Les trois réclames mettent en scène l’actrice britannique Bella Ramsey, qui joue notamment le rôle d’Ellie dans la série The Last of Us.

Des pubs pour Apple Intelligence sur l’iPhone 16 Pro

La première pub se concentre sur la fonction d’Apple Intelligence qui permet de créer des vidéos personnalisés à l’aide de souvenirs. Le poisson rouge de Kristy, une petite fille, est décédé et c’est le moment de dire quelques mots. Mais le père n’arrive pas vraiment à son objectif, au point de se tromper de nom. Bella Ramsey prend alors son iPhone 16 Pro et demande à Apple Intelligence de créer une vidéo avec des images de Kristy et son poison, tout en ayant une ambiance triste. L’IA s’exécute dans la foulée.

« Créez un film souvenir personnalisé en entrant une description dans l’application Photos et Apple Intelligence trouvera les meilleures photos et vidéos pour créer un scénario avec son propre arc narratif », indique Apple.

Dans la deuxième publicité, on retrouve l’application Mail et le fait qu’Apple Intelligence peut résumer les e-mails en quelques instants. « Touchez pour afficher le résumé d’un long e-mail dans l’application Mail et pour aller droit au but. Vous pouvez également afficher des résumés d’e-mails directement dans votre boîte de réception », indique Apple.

Enfin, la troisième publicité montre le moment où Bella Ramsey ne se souvient plus du prénom d’une personne qui est dans la même pièce qu’elle. Elle fait alors appel à Siri pour demander quel est le nom de l’homme avec qui elle a eu un rendez-vous il y a quelques mois dans un café. Siri lui dit alors qu’elle a rencontré Zac Wingate.

« Grâce à la connaissance de votre contexte personnel, à la possibilité d’agir dans et entre les applications et à une meilleure compréhension du langage, Siri sera en mesure de vous aider comme jamais auparavant », indique Apple.

Apple Intelligence fera ses débuts avec iOS 18.1 en octobre, sauf dans les pays de l’Union européenne.