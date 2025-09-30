Le YouTubeur russe Wylsacom a publié une vidéo présentant l’iPad Pro équipé de la puce M5, alors qu’Apple n’a toujours pas officialisé sa nouvelle tablette. Ce déballage anticipé révèle une tablette quasiment indiscernable de l’iPad Pro M4, dont les évolutions se cantonnent principalement au processeur. C’est l’occasion de rappeler que Wylsacom avait déjà fait fuiter le MacBook Pro M4 avant l’officialisation par Apple.

Une fuite qui confirme une évolution contenue

La vidéo commence par le déballage de l’iPad Pro M5, avec qui Apple poursuit sa politique de suppression des accessoires : aucun adaptateur secteur n’accompagne la tablette. Seul un câble USB-C figure dans le contenu de la boîte. L’appareil tourne sous iPadOS 26.0 et n’a pas de mention « iPad Pro » au dos.

Sur le plan visuel, aucune différence ne distingue ce modèle de l’iPad Pro M4. On est toujours sur des écrans de 11 et 13 pouces, les teintes proposées demeurent argent et noir, et le châssis conserve sa construction aluminium sans adoption du titane. Cette continuité facilite la compatibilité : il se trouve que les claviers et coques conçus pour l’iPad Pro M4 s’adaptent parfaitement au nouvel modèle M5.

Des gains de performances sur les benchmarks

Le benchmark via Geekbench révèle une progression mesurée du processeur. Le score monocœur (4 133) de la puce M5 progresse d’environ 10 % en comparaison avec la puce M4, tandis que le score avec tous les cœurs (15 437) affiche un gain d’environ 15 %. Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation du cache L2, passant de 4 à 6 Mo. Aussi, on retrouve 9 cœurs avec une fréquence de 4.42 GHz pour le processeur (CPU), avec 6 cœurs performances et 3 cœurs efficients.

La partie graphique (GPU) enregistre en revanche une évolution plus marquée, avec un bond d’environ 35 % en performances. Cette montée en puissance profite théoriquement aux jeux et applications graphiquement exigeantes, bien que l’iPad peine encore à proposer un catalogue exploitant pleinement de telles ressources. Les résultats AnTuTu nuancent ce constat : la puce M4 affiche parfois de meilleures performances en traitement CPU pur, même si la puce M5 domine globalement sur les segments du GPU et de la mémoire.

D’ailleurs, on retrouve 12 Go de RAM, à l’instar des iPhone 17 Pro et iPhone Air. Pour le stockage, il y a 256 Go. Là encore, c’est la même chose sur les nouveaux iPhone.

En ce qui concerne la partie photo, il n’y a visiblement aucune nouveauté pour les capteurs qui reprennent exactement la configuration de la génération précédente.

À quand la sortie ?

La conclusion du YouTubeur est que cette puce M5 apparaît « surpuissante pour rien » dans le contexte actuel de l’iPad. Selon ses dires, les gains mesurés ne justifient pas un remplacement pour les détenteurs du modèle M4 et la tablette peine à trouver des applications capables d’utiliser cette puissance supplémentaire.

Évidemment, une telle fuite suggère que la sortie de pour l’iPad Pro M5 est imminente. Cela devrait être une question de jours ou de semaines. Les précédentes fuites faisaient état d’une arrivée en octobre.